Tesla-Aktie: Alle Augen auf die Fed - Bullen in Lauerstellung!

Die Tesla-Aktie befindet sich in einer sehr aussichtsreichen Position für einen Ausbruch zur Oberseite. In den letzten Tagen haben die Bullen den Kurs immer näher an das Ausbruchsniveau herangeführt und dabei eine große Stärke bewiesen. Ungeachtet des schwierigen und volatilen Marktumfeldes geht es für die Tesla-Aktie seit Monatsbeginn kräftig nach oben. Für den September stehen aktuell Kurszuwächse von mehr als… Hier weiterlesen