Tesla-Aktie: Albtraum-Schätzung

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Tesla ist für Analysten und Investoren offenbar schwierig zu greifen – der Autobauer hat am Dienstag minimal nachgegeben, um dann 4 % zu gewinnen – Die Schätzungen sind aber vergleichsweise wild – Wohin wandert die Aktie von Tesla?

Tesla musste mit dem kleinen Verlust am Dienstag an den Aktienbörsen zunächst praktisch einräumen, dass es derzeit vergleichsweise richtungslos vorangeht. Obwohl in Deutschland die Automobilausstellung IAA läuft, obwohl immer mehr Fahrzeuge insgesamt in Deutschland verkauft werden, bleibt die Stimmung nüchtern. Die Potenziale sind auch am Dienstag aktuell nicht ganz richtig einzuschätzen. Am Ende aber gewann der Titel immerhin gut 4 %.

Wer hat bei Tesla Recht?

Die Kruse von Tesla sind zwar innerhalb einer Woche um gut 4 % geklettert. Insgesamt aber fehlt die Dynamik derzeit.

Tesla liegt über vier...