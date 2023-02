Tesla-Aktie: Absatz von E-Autos unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

In Deutschland sind zum Anfang des Jahres weniger Autos zugelassen worden als noch im Vorjahreszeitraum. Insbesondere der Absatz von Elektroautos ist deutlich angeschlagen. Noch im Dezember letzten Jahres sind mehr als 100.000 reine Elektrofahrzeuge zugelassen worden. Im Januar dieses Jahres sind aber nur 18.100 E-Autos hinzugekommen. Diese Aussagen tätigte das Kraftfahrtbundesamt am Freitag. Auch die Zulassungen von Plug-in-Hybriden sind von fast 70.000 auf weniger als 9.000 runtergegangen.

Der Strom ist sicher!

Unterdessen meldete sich Niedersachsens Ministerpräsident und sagt, “E-Autos werden nicht die Netze zusammenbrechen lassen, und die Elektrowende in der Mobilität wird nicht an mangelnder Stromversorgung scheitern”. Dennach rechnet er nicht mit einer Überlastung der Stromnetze durch Elektroautos. Es besteht kein Grund zur Panikmache. Es gibt nicht zu viele, sondern eher zu wenige Elektrofahrzeuge. Dem entgegen steht wiederum die Aussage von Klaus Müller, welcher erst letzten Monat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung darauf hinwies, dass wenn viele neue Wärmepumpen und Ladestationen dazu kommen, dann müssen Überlastungsprobleme und lokale Stromausfälle im Verteilernetz befürchtet werden.

Tesla-Aktie – Kurzfristig haben die Bullen das Sagen!



Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 5 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 16.67 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Tesla-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.

