Tesla-Aktie -7%: Ein längst überfälliger Kurssturz

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) musste am gestrigen Montag eine ordentliche Klatsche an der Börse einstecken. Im US-Handel ging es um über -7% bergab. Und auch im europäischen Handel am Dienstagmorgen ist das Papier des Elektroautobauers mit fast 2% im Minus. Was drückt so stark auf den Kurs der Tesla-Aktie?