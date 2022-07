Tesla-Aktie: 75% seiner Bitcoin-Bestände verkauft!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Anfang 2021 investierte der Elektroautohersteller Tesla Inc. (TSLA) 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin und profitierte damit von dem "langfristigen Potenzial" der digitalen Währung. Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal am Mittwoch sagte das Unternehmen: "Zum Ende des zweiten Quartals haben wir etwa 75 Prozent unserer Bitcoin-Käufe in Fiat-Währung umgewandelt. Tesla sagte, dass diese Verkäufe 936 Millionen Dollar… Hier weiterlesen