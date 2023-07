Tesla-Aktie -4,75%: So geht's jetzt weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) verliert am Donnerstag deutlich um -4,75% auf 277 US$. Der plötzliche Abverkauf kommt, nachdem das Unternehmen in den vergangenen Monaten an der Börse für Anleger hohe Renditen eingefahren hat. Was ist also der Grund für den Kursrutsch und wie geht es jetzt weiter?