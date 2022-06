Tesla-Aktie: 200 Stellen gestrichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. hat rund 200 Mitarbeiter seiner Autopilot-Einheit entlassen, während der Hersteller von Luxus-Elektroautos sein Büro in San Mateo, Kalifornien, im Rahmen von Kostensenkungsmaßnahmen schloss, heißt es. Das Büro in San Mateo, in dem die Mitarbeiter an der Verbesserung des als Autopilot vermarkteten Fahrerassistenzsystems arbeiteten, hatte vor der Schließung etwa 350 Mitarbeiter. Das Unternehmen hatte bereits einige seiner Autopilot-Daten-Mitarbeiter aus… Hier weiterlesen