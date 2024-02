Tesec Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Tesec-Aktie zeigt laut der technischen Analyse gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 2243 JPY liegt 15,81 Prozent unter dem GD200 (2664,2 JPY), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch der GD50 von 2375,82 JPY deutet mit einem Abstand von -5,59 Prozent auf ein "Schlecht"-Signal hin. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation bezüglich Tesec haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Anleger, die sich in den sozialen Medien äußern, haben Tesec in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der RSI von 77,29 deutet darauf hin, dass die Tesec-Aktie überkauft ist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der RSI25 von 59 gibt jedoch an, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Schlecht".