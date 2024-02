Tesec Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Temas":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Tesec wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 77,29 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da Tesec weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben ebenfalls Auswirkungen auf die Aktienbewertung. Bei Tesec wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild für Tesec führt.

Das Anleger-Sentiment ist auch ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zu Tesec veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Tesec derzeit bei 2664,2 JPY verläuft, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 2243 JPY, was einem Abstand von -15,81 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein schlechtes Signal, da die Tesec-Aktie eine aktuelle Differenz von -5,59 Prozent aufweist.

Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

