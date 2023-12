Tesec Aktie: Das macht sprachlos!

Die Tesec-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2713,07 JPY für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2286 JPY, was einem Unterschied von -15,74 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2537,98 JPY weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,93 Prozent Abweichung) auf eine schlechte Performance hin. Insgesamt erhält Tesec daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tesec liegt bei 68,87, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Aufgrund dieser Werte wird Tesec insgesamt mit einem Rating "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Tesec in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tesec daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität für Tesec gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" für Tesec entsteht.