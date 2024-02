Tesec Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf der Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein gängiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bezogen auf Tesec ergibt die Bewertung des kurzfristigen RSI für die letzten 7 Tage einen Wert von 77,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Tesec-Aktie derzeit überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis, dass Tesec weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. Im Fall von Tesec wurden in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber einer Aktie verstärken oder verändern. In Bezug auf Tesec zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass die Tesec-Aktie derzeit unter der 200-Tage-Linie (GD200) liegt und auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage einen negativen Abstand aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.