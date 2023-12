Tesco Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

In den letzten zwei Wochen wurde Tesco von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Diskussionen, die sich mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 3 positive Signale und keine negativen Signale identifiziert, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt.

Die Rate der Stimmungsänderung der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über Tesco war jedoch höher als üblich, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten haben Tesco in den letzten 12 Monaten 3-mal positiv, 1-mal neutral und 0-mal negativ bewertet, was dem Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating einbringt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel wird auf 295 GBP geschätzt, was als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt eine positive Abweichung des aktuellen Kurses von Tesco im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tesco für die einfache Charttechnik jedoch als "Gut" bewertet.