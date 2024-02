Tesco Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit. Der RSI der Tesco-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und daher wird hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Tesco damit zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Meinungen der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, ergeben insgesamt ein "Gut", mit 3 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Für den vergangenen Monat ergibt sich ebenfalls ein "Gut"-Rating basierend auf 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Tesco liegt bei 295 GBP, was einem erwarteten Anstieg des Aktienkurses um 6,81 Prozent entspricht, basierend auf einem aktuellen Kurs von 276,2 GBP.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so hat sich die Stimmung für Tesco in den vergangenen Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, daher erhält Tesco hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung und zeigt, dass in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen zu Tesco veröffentlicht wurden. Dies, zusammen mit den negativen Themen rund um Tesco, führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Analyse der Anleger-Stimmung.