Tesco Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI gibt das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einer Skala von 0 bis 100 an. Tesco weist einen RSI-Wert von 21,95 auf, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 37,13, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Tesco abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch in jüngeren Berichten kommen sie im Schnitt zu einer positiven Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Tesco liegt bei 295 GBP, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Tesco-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tesco-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 268,48 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 300,5 GBP liegt. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Abweichung von +5,91 Prozent eine positive Entwicklung und führt zu einem "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Tesco eingestellt waren. Es gab vier positive und acht negative Tage, sowie keine eindeutige Richtung an zwei Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings gab es auch mehr Kauf- als Verkaufssignale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anlegerstimmung führt.