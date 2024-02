Tesco Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tesco derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 271,35 GBP, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (289,8 GBP) um +6,8 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Bewertung als "Gut". Über die vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 291,05 GBP, was einer Abweichung des Aktienkurses von -0,43 Prozent entspricht. Dies führt dazu, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Tesco in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt dazu, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Tesco gemessen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Bewertung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Tesco auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls ein konkret berechnetes Signal (1 "Gut"), was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Tesco daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tesco-Aktie liegt bei 68, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (50,49) zeigt, dass auch auf dieser Basis die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tesco.