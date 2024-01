Tesco Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Grupo Simec":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie, da es die Stimmung der Anleger widerspiegelt. In den letzten Tagen wurde besonders die Aktie von Tesco in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Diese positiven Themen führten zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Unternehmens. Analytische Untersuchungen zeigen, dass vor allem positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Tesco konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Tesco-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 36,65 ebenfalls neutral bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Tesco.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für die Tesco-Aktie ausgesprochen haben, ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, wobei es 3 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und keine Verkaufsempfehlungen gibt. Innerhalb eines Monats wurden ebenfalls positive Einschätzungen abgegeben, was zu einer zuletzt positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 295 GBP, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs sich um -1,27 Prozent entwickeln wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung somit ebenfalls eine Einstufung von "Gut" für Tesco.