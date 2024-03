Tesco Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die technische Analyse für die Tesco-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) derzeit bei 16,94 liegt, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Dies wird als "Gut" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich hingegen ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI von "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an drei Tagen von positiven Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Tesco, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Tesco wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen festgestellt, die zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tesco-Aktie bei 273,25 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 294,2 GBP liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 286,19 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung der technischen Analyse von "Gut" vergeben.