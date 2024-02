Tesco Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Tesco-Aktie stattgefunden. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Tesco-Aktie. In den neuesten Reports wurden durchschnittlich dieselben Beurteilungen abgegeben. Das Rating für das Tesco-Wertpapier aus dem letzten Monat war demnach "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten ergaben im Durchschnitt ein Kursziel von 295 GBP. Das Wertpapier hat somit ein Aufwärtspotential von 5,51 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 279,6 GBP. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Unterm Strich erhält Tesco somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 58,13 Punkten, was bedeutet, dass die Tesco-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch auf 25-Tage-Basis ist Tesco weder überkauft noch -verkauft (Wert: 68,02), wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 erhält. Damit bekommt Tesco eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tesco wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Dadurch erhält Tesco auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Tesco für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Tesco für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Gut"-Einstufung. Damit ist Tesco insgesamt ein "Gut"-Wert.