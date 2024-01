Tesco Aktie: Das hat Gewicht!

Die Analysteneinschätzung für die Tesco-Aktie zeigt, dass die institutionellen Anleger dem Titel langfristig ein "Gut" Rating vergeben. Innerhalb eines Monats wurde die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -0,64 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 295 GBP festgelegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +10,32 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt die Abweichung bei +4,11 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tesco-Aktie somit ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index ordnet der Aktie ein "Neutral"-Rating zu, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Die Werte für RSI7 und RSI25 liegen bei 51,85 und 39,15, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist insgesamt negativ, basierend auf Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen. Es wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab jedoch auch ein "Gut"-Signal, was zu einer Gesamtempfehlung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Tesco-Aktie durch institutionelle Analysten, technische Analyse und Anlegerstimmung verschiedene Einschätzungen, die zu einem Gesamtbild von "Neutral" führen.