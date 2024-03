Tesco Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Tesco in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch das Anleger-Sentiment zeigt sich negativ, mit vor allem kritischen Meinungen in den Diskussionen. Daher wird auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 44,8, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. In der technischen Analyse erhält Tesco sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Tesco daher auf allen analysierten Ebenen mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Tesco-Analyse vom 01.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Tesco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesco-Analyse.

Tesco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...