Tesco Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge zeigen, die mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Tesco jedoch deutlich verbessert, weshalb wir der Aktie eine "Gut"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Tesco, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Tesco im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Tesco, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Tesco-Aktie ein Durchschnitt von 271,36 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 276,2 GBP (+1,78 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt lassen die Tesco-Aktie auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht werden. Insgesamt erhält Tesco für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt insgesamt ein "Gut", da 3 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Insgesamt führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Interessant ist auch das Kursziel der Analysten für Tesco, das im Durchschnitt bei 295 GBP liegt und damit eine positive Entwicklung des Aktienkurses um 6,81 Prozent prognostiziert. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".