Tesco Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tesco wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 65,62 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 45,4, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Tesco-Aktie abgegeben, wovon 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein insgesamt positives Rating für die Tesco-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 295 GBP, was einem Aufwärtspotential von 4,35 Prozent entspricht. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung, obwohl die analytische Seite hauptsächlich "Gut"-Signale zeigt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass Tesco eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, jedoch eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung für Tesco.

Zusammenfassend ergibt sich für Tesco eine neutrale bis positive Bewertung in den verschiedenen Analysebereichen.