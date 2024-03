Tesco Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Aktie von Tesco wurde in den letzten Monaten im Hinblick auf verschiedene Faktoren analysiert. Einer dieser Faktoren ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Es wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, nur wenig Aktivität gezeigt hat. Daher wurde die Einschätzung für diesen Faktor als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für Tesco eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Ein weiteres Signal, das bei der Analyse berücksichtigt wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI der Tesco liegt bei 25,6 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Analysten bewerten die Aktie von Tesco langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten lagen 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Auch kurzfristig wird die Aktie als "Gut"-Titel eingestuft, mit einem erwarteten Kursziel von 287,5 GBP.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Tesco diskutiert, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die positiven Themen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend erhält Tesco auf der Basis verschiedener Faktoren insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.