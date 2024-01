Tesco Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Tesco war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. Es gab insgesamt vier positive und acht negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt. Die Anlegerstimmung wird daher als neutral bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Tesco abgegeben, was zu einem guten Rating führt. Auch jüngere Berichte spiegeln eine ähnliche Beurteilung wider, was das gute Rating für das Tesco-Wertpapier aus dem letzten Monat bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 295 GBP, was einer neutralen Empfehlung entspricht.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Tesco-Aktie ebenfalls eine gute Bewertung, da der letzte Schlusskurs sowohl über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem der letzten 50 Handelstage liegt.

In Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung des Bildes von Tesco in den letzten vier Wochen festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Anlegerstimmung als neutral bewertet wird, während die Einschätzungen der Analysten und die charttechnische Analyse eine gute Empfehlung für die Tesco-Aktie darstellen. Jedoch deutet die Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien auf eine negative Entwicklung hin.