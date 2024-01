Tesco Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

Die Tesco-Aktie wird derzeit positiv bewertet, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch nach Einschätzung der Analysten. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 268,48 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 300,5 GBP liegt, was einer Abweichung von +11,93 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 283,72 GBP eine Abweichung von +5,91 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analysten geben der Tesco-Aktie ebenfalls überwiegend positive Bewertungen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 295 GBP, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Tesco-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analystenseite.

Die Stimmung unter den Anlegern und in den sozialen Medien ist jedoch gemischt. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren überwiegend negativ, mit vier positiven und acht negativen Tagen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Tesco auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Es bleibt abzuwarten, wie sich diese gemischte Bewertung auf die weitere Entwicklung der Tesco-Aktie auswirken wird.