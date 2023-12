Tesco Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tesco wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,62 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 45,4, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einschätzung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz erhält Tesco eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Analysteneinschätzung für Tesco zeigt in den letzten zwölf Monaten 3 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 295 GBP, was einem Aufwärtspotential von 4,35 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Tesco mit 282,7 GBP 1,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird Tesco mit einer Distanz von +6,31 Prozent zum GD200 insgesamt als "Gut" eingeschätzt.