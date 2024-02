Tesco Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Tesco-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen positiven gleitenden Durchschnitt von +7,75 Prozent verzeichnet, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine geringere Abweichung von +0,66 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Tesco somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Einstufung der Tesco-Aktie durch Analysten ergibt sich aus 3 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Für den letzten Monat liegen 1 positive und 0 negative Einstufungen vor, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 295 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 0,99 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt bewerten Analysten die Tesco-Aktie als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Tesco ist überwiegend positiv, obwohl in den Diskussionsforen und sozialen Medien in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 4 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen wurde bei Tesco eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tesco für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.