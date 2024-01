Tesco Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

Die Stimmung und der Buzz: In den sozialen Medien können Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz präzise Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Tesco wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Daher bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Allerdings konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Tesco auf dieser Stufe.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Tesco liegt bei 18,75, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,29, was auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hinweist. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Tesco-Aktie beträgt derzeit 267,07 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 290,5 GBP liegt. Dies stellt eine Abweichung von +8,77 Prozent dar und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 280,48 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tesco auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Tesco ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Analyse ergab ein Gut-Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich unsere Einschätzung aus der Anleger-Stimmung zu einem "Neutral"-Rating.