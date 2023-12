Tesco Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" gelten. Ein RSI von 37,16 führt zu einer Einstufung als "Neutral" für Tesco. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 35,85 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Analysten haben Tesco in den letzten 12 Monaten 3 Mal als "Gut", 1 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Tesco. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 1,55 Prozent und ein mittleres Kursziel von 295 GBP, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhalten die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Anleger haben Tesco in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, und die Redaktion hat 3 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Tesco-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.