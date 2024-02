Tesco Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Tesco-Aktie verzeichnete zuletzt einen Kurs von 286,6 GBP, was einer Entfernung von +5,7 Prozent vom GD200 (271,15 GBP) entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut"-Signal bewertet. Hingegen liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 290,4 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen ergibt jedoch eine Gesamtbewertung von "Gut" für den Aktienkurs der Tesco.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 96,83 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Tesco-Aktie hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder Überkauf- noch Überverkauf-Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Tesco daher in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Aktie in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung nur wenig Aktivität verzeichnet. Dies führt zu einer unterdurchschnittlichen Diskussionsintensität und einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine positive Veränderung auf und wird daher als "Gut"-Wert eingestuft. In der Gesamtbewertung erhält Tesco in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Tesco insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die jüngsten Analysen führen ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Gut". Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 2,93 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. In Summe erhält Tesco daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.