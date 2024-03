Tesco Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse von Tesco zeigt, dass der aktuelle Kurs von 286,2 GBP einen Abstand von +5,22 Prozent zum GD200 (271,99 GBP) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 288,18 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,69 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Tesco-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tesco eingestellt waren. Es gab acht positive und sechs negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tesco eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Tesco von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Betrachtet man die Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz, so konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Tesco festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Tesco liegt bei 19,73, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Tesco daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse von Tesco sowohl positive als auch neutrale Signale, was auf ein insgesamt gutes Rating für die Aktie hindeutet.