Tesco Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Tesco in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Tesco wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Tesco als "Gut"-Titel ein. Von 18 Analysten lagen die Bewertungen wie folgt vor: 3 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im zurückliegenden Monat gab es 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 295 GBP, was einer Erwartung von -1,27 Prozent entspricht und somit einer "Neutral"-Einstufung. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Tesco führt bei einem Niveau von 43,45 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 41,57 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Unsere Analysten haben Tesco auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab drei konkret berechnete Signale (3 "Gut", 0 "Schlecht"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut"-Bewertung ergibt. Somit wird Tesco hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.