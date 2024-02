Tesco Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Analysteneinschätzung für Tesco zeigt sich gemischt, wobei in den letzten 12 Monaten 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen vorlagen. Kurzfristig gesehen, gab es innerhalb eines Monats 1 positive und keine negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Tesco liegt bei 295 GBP, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 4,94 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Tesco war neutral, basierend auf sozialen Plattformen und positiven Themen in den Kommentaren der Nutzer in den letzten Tagen. Allerdings ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine negative Bewertung auf dieser Ebene, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Tesco eine erhöhte Diskussionsaktivität gezeigt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass Tesco als Neutral-Titel eingestuft wird, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in den letzten sieben und 25 Tagen.

Zusammenfassend ergibt sich eine gemischte Gesamtbewertung für Tesco, die als "Neutral" eingestuft wird.