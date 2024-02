Tesco Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Aktie von Tesco wurde in Bezug auf verschiedene Faktoren bewertet. Zunächst wurde die Diskussionsintensität im Netz analysiert, wobei eine erhöhte Aktivität festgestellt wurde. Daher wurde Tesco in Bezug auf die Kommunikation im Netz als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt erhielt Tesco also eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tesco derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 271,35 GBP, während der Kurs der Aktie bei 281,1 GBP liegt, was einer Abweichung von +3,59 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage führte zu einer "Neutral"-Einstufung, da hier eine Abweichung von -3,18 Prozent festgestellt wurde.

Die Analysteneinschätzung ergab insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen vorlagen. Kurzfristig wurde die Aktie innerhalb eines Monats ebenfalls als "Gut" bewertet. Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 295 GBP, was einer Entwicklung von 4,94 Prozent entspricht.

Die Stimmung der Anleger wurde ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Die Betrachtung von Handelssignalen führte zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene, während die Gesamtbetrachtung zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führte.