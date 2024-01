Tesco Aktie: Ruhig bleiben!

Die Tesco-Aktie wird aktuell anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Die 200-Tage-Linie liegt bei 270,21 GBP, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu befindet sich der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 288,01 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Das Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" eingestuft. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für die Tesco-Aktie ist insgesamt positiv, basierend auf den Bewertungen von 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 295 GBP, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Tesco daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Abschließend wird die Tesco-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI (33,87 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (42,66 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Tesco-Aktie überwiegend positive Bewertungen aufweist, wenn auch mit einigen neutralen Signalen.

