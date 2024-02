Tesco Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen setzt. Der RSI-Wert für Tesco liegt bei 44,29, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 61 für Tesco, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tesco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 271,42 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 279,7 GBP liegt, was einer Abweichung von +3,05 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Wert von 289,74 GBP nahe dem letzten Schlusskurs (-3,47 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tesco-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Analystenmeinungen zeigt, dass Tesco in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen erhalten hat, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im zurückliegenden Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel ausweist. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 295 GBP, was einem Anstieg um 5,47 Prozent entspricht, und somit auch zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Tesco-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Tesco-Aktie ist laut unserer Analysten hauptsächlich negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung und Handelssignale als "Schlecht" eingestuft.