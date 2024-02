Tesco Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Tesco: Analyse der Anlegerstimmung, Analysteneinschätzung und technische Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Tesco wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet. Insgesamt wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Anleger haben in den letzten beiden Wochen besonders positiv über Tesco in sozialen Medien gesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Zudem wurden 4 positive Signale und keine negativen Signale gefunden, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Analysten haben Tesco in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen gegeben, wovon 3 "Gut"- und 1 "Neutral"-Meinungen waren. In den letzten 30 Tagen gab es eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die Durchschnittskursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 2,93 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Tesco eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Tesco mit +5,7 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Der GD50 weist jedoch einen Kurs von 290,4 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Tesco-Aktie als "Gut" bewertet.

Die Analyse der Anlegerstimmung, die Einschätzung der Analysten und die technische Analyse zeigen insgesamt eine positive Bewertung für Tesco.