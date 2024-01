Tesco Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Für Tesco liegt der RSI bei 43,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,57 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tesco in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Dennoch wurde über Tesco mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit erkennbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Tesco langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten-Beurteilungen waren 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut"-Titel angesehen, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 295 GBP liegt, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem deuten die Handelssignale auf eine "Gut"-Bewertung hin. Aufgrund dieser Faktoren wird Tesco insgesamt als "Gut" eingestuft.