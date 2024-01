Tesco Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

Die Bewertung der Analysten für Tesco liegt insgesamt bei "Gut", da 3 Befürwortungen, 1 neutrale Bewertung und keine schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Tesco beträgt 295 GBP. Dies würde bedeuten, dass der Aktienkurs um 1,55 Prozent steigen würde, da er zuletzt bei 290,5 GBP notiert war. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Tesco eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, weshalb sie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für Tesco in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Tesco in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergibt ein "Gut"-Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tesco-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, weshalb sie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für Tesco basierend auf den Bewertungen der Analysten, dem Sentiment und dem RSI.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Tesco-Analyse vom 04.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Tesco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesco-Analyse.

Tesco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...