Tesco Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Tesco-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 271,36 GBP erzielt. Am letzten Handelstag schloss sie bei 276,2 GBP (+1,78 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 290,53 GBP zeigt mit einem Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (-4,93 Prozent Abweichung) eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Tesco damit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Tesco-Aktie ist überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Negative Meinungen wurden in den sozialen Medien verbreitet und der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den negativen Themen rund um Tesco.

Nach Meinung der Analysten erhält Tesco insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen erfolgten. Auch das Kursziel der Analysten liegt durchschnittlich bei 295 GBP, was zu einer positiven Entwicklung des Aktienkurses um 6,81 Prozent führen könnte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tesco-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird jedoch ein "Neutral"-Rating vergeben, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Bewertungen von Anlegern, Analysten und dem RSI ein gemischtes Bild für die Tesco-Aktie, das von neutral bis negativ reicht.