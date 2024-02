Tesco Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Tesco-Aktie wird derzeit positiv bewertet, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 271,28 GBP liegt, was einer Abweichung von +7,2 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 290,85 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien fällt ebenfalls negativ aus, wobei 3 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden. Die Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Die Analysten geben der Tesco-Aktie ebenfalls eine positive Bewertung, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 295 GBP. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich in den letzten Monaten, was zu einem "Gut"-Rating führt, während die Diskussionsintensität zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tesco-Aktie somit ein "Gut"-Rating aufgrund der verschiedenen Bewertungsmethoden.

Sollten Tesco Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Tesco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesco-Analyse.

Tesco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...