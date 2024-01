Tesco Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Tesco-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse ein positives Signal, da der aktuelle Kurs von 297,8 GBP um 11,32 Prozent über dem GD200 (267,51 GBP) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 281,37 GBP ein positives Signal, da der Abstand zum aktuellen Kurs bei +5,84 Prozent liegt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen für Tesco abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Einschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 295 GBP, was einer neutralen Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Tesco ein gemischtes Bild. Der RSI7 liegt bei 15,67, was als positiv bewertet wird, während der RSI25 bei 35,71 eine neutrale Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als positiv eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine starke, langfristige Aktivität in Bezug auf Tesco hin, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was auf ein insgesamt positives Stimmungsbild hindeutet.