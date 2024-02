Tesco Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Tesco-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 271,43 GBP liegt und der aktuelle Kurs bei 280,5 GBP liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 291,02 GBP, wodurch die Aktie auch aus dieser Sicht als neutral eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurde Tesco in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tesco liegt bei 63,2, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Analysten haben Tesco in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt. Auch die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "gut". Das Kursziel für Tesco liegt im Mittel bei 295 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 5,17 Prozent bedeutet.

Insgesamt ergibt sich daher aus den verschiedenen Bewertungen und Analysen eine positive Einschätzung für die Tesco-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Tesco-Analyse vom 13.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Tesco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesco-Analyse.

Tesco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...