Tesco Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen in Relation zu den Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI von Tesco liegt bei 29,08, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 53 für Tesco, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Tesco in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Tesco abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat gab es 1 positive und keine negativen Einschätzungen, was kurzfristig zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 287,5 GBP, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhalten die Tesco-Aktien also eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt gab es vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien zu Tesco. Allerdings beschäftigten sich die Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend mit negativen Themen rund um Tesco, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen jedoch, dass vor allem positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Tesco liegt derzeit bei 272,21 GBP, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 285,8 GBP, was einem Abstand von +4,99 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -0,72 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine Bewertung von "Neutral" für Tesco.