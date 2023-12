Tesco Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

Die Tesco-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 267,07 GBP, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 290,5 GBP lag, was einem Unterschied von +8,77 Prozent entspricht. Auf Grundlage des 200-Tage-Durchschnitts wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 280,48 GBP führt zu einer positiven Bewertung, da der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +3,57 Prozent in ähnlicher Höhe liegt. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Tesco also für die einfache Charttechnik mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen bei Tesco in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit "Neutral" bewertet. Allerdings konnte eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Tesco momentan überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Tesco in diesem Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Tesco ergibt ein insgesamt positives Bild, da 3 Buy, 1 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 295 GBP, was einer Entwicklung um 1,55 Prozent entspricht. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Einstufung "Gut".