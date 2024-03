Tesco Aktie: Die Bären zittern!

Die Tesco-Aktie wurde von Analysten bewertet, von denen 2 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier beträgt daher "Gut". Auch in aktuellen Berichten kommen die Analysten zu ähnlichen Einschätzungen, und das Rating für die Tesco-Aktie aus dem letzten Monat wurde ebenfalls als "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 287,5 GBP, was darauf hinweist, dass die Aktie um -0,03 Prozent fallen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Neutral". Zusammenfassend erhält Tesco von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität für die Tesco-Aktie unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Tesco in diesem Punkt eine Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Tesco bei 26,32 liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 43,95 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Gesamteinschätzung auf Basis des RSI ist daher "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Tesco-Aktie derzeit +0,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +5,51 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Tesco-Aktie aus verschiedenen Analysen und Bewertungen.