Tesco Aktie: Alles völlig egal!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Tesco in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tesco daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Tesco insgesamt mit "Gut", da es 3 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und keine Verkaufsempfehlungen gibt. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, da es innerhalb eines Monats 1 Kaufempfehlung, 0 Halten-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen gibt. Somit wird die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Tesco liegt bei 295 GBP, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -1,27 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Neutral". Insgesamt führt die Analyse der Analysten zu einer Einstufung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Tesco derzeit bei 270,71 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 298,8 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +10,38 Prozent, während der GD50 für die letzten 50 Tage bei 289,17 GBP liegt, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Tesco weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 69, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 36,65, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Tesco daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.