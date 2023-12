Tesco Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

Im vergangenen Jahr haben Analysten 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Tesco abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten für Tesco. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie, basierend auf den Analystenmeinungen, liegt bei 295 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie um etwa 2,9 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 286,7 GBP, was einer neutralen Empfehlung entspricht. Insgesamt wird die Tesco-Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 58,16, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Tesco-Aktie in dieser Kategorie als neutral eingestuft.

Das Stimmungsbild bezüglich Tesco hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in sozialen Medien. Jedoch gab es eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was positiv bewertet wird. Insgesamt wird Tesco in dieser Kategorie als schlecht bewertet.

Aus charttechnischer Sicht hat die Tesco-Aktie in den letzten 200 Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt. Der letzte Schlusskurs liegt um 7,55 Prozent über dem Durchschnittskurs. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Tesco-Aktie in der technischen Analyse positiv bewertet.

Zusammenfassend erhält die Tesco-Aktie gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, wobei die Analysten eine positive Einschätzung abgeben, während die Stimmung und die technische Analyse zu neutralen Bewertungen führen.