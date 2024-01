Terveystalo Oy Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung der Anleger und kann diese sogar verstärken oder verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Im Fall von Terveystalo wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung im Verhältnis zueinander gesetzt. Der kurzfristige RSI für Terveystalo liegt bei 29,03 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt eine Überverkauft-Situation (Wert: 28,49), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Terveystalo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,6 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 7,77 EUR weicht somit um +2,24 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,02 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment zeigte sich in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage. An zwei Tagen war die Stimmung positiv und überwiegend neutral an sechs Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Terveystalo, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie.