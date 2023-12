Terveystalo Oy Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Inogen":

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Aktie von Terveystalo. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Terveystalo von 7,76 EUR als "Neutral"-Signal bewertet, da er +2,24 Prozent vom GD200 (7,59 EUR) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 7,26 EUR, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +6,89 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Terveystalo-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Terveystalo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) weist auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Als Gesamtbewertung erhält das Terveystalo-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

